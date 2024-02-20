Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Gibran enggan menjawab adanya susunan kabinet karena mengaku fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo.
Sebelumnya beredar susunan kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilengkapi dengan Watimpres yang dipimpin Presiden Jokowi.
Kontributor: Septyantoro
(fru)
