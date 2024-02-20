Presiden Jokowi mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh insan pers yang ikut mengawal Jalannya pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi dalan acara Puncak Hari Pers Nasional 2024, Selasa (20/2/2024).
Jokowi menitipkan pesan agar seluruh insan pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi pers harus menjadi rumah bersama untuk menjernihkan informasi, tetap memberitakan sesuai fakta.
Reporter: Danandaya Arya Putra
(fru)
