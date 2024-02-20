...

Berseragam SD, Ratusan Massa Ajak KPU Belajar Berhitung yang Benar di Yogya

Heru Trijoko, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 21:00 WIB
Ratusan massa menggelar aksi mengkritik KPU dengan menggunakan seragam SD. Aksi unik ini dilakukan karena KPU dinilai tak becus dalam proses perhitungan atau rekapitulasi suara pemilu 2024.
 
Aksi bertajuk "sinau matematika bareng KPU" ini mengajak KPU belajar matematika agar bisa berhitung dengan benar. Ketua KPU DIY menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam mengawal pemilu dan demokrasi.
 
Berita Terkait

