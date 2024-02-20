Ratusan emak-emak rela antre berdesakan demi beras murah, Selasa (20/2) pagi. Program beras murah ini digelar oleh Pemprov Jatim, Pemkot Probolinggo yang bekerja sama dengan Bulog.

Antusiasme masyarakat memaksa mereka kelelahan menunggu lama untuk mendapatkan paket beras murah. Bahkan ada emak-emak yang nyaris pingsan karena kelelahan dan balita menangis akibat terjepit.

Petugas terpaksa mengevakuasi mereka untuk keluar dari kerumunan dan langsung diberikan beras murah. Antusiasme masyarakat disebabkan karena mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp51.000 per 5 kg.

Kontributor: Hana Purwadi

Produser: Akira AW

(fru)

