Rumah Ketua KPPS di Pamekasan Dilempar Peledak oleh OTK, Polisi Turun Tangan

Dedy Priyanto, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 10:26 WIB
Rumah Ketua KPPS Pamekasan dilempar peledak oleh orang tak dikenal (OTK), Selasa (20/2). Akibatnya, rumah Ketua KPPS Pamekasan tersebut rusak parah dan porak poranda. 
 
Selain itu, tempat tidur korban dan plafon bagian depan rumah juga rusak parah. Saat kejadian korban sedang tidak di rumah melainkan di rumah sebelahnya. 
 
Tim Jihandak Brimob Polda Jatim tengah menyelidiki insiden ledakan ini. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. 
 
Kontributor: Deddy Priyanto 
Produser: Akira AW

