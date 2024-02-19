...

Rasi, Beras Singkong Khas Warga Kampung Adat Cireundeu Peninggalan Luluhur Sejak 1924

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 20:30 WIB
Warga Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimhai, Jawa Barat tidak terpengaruh dengan melonjaknya harga beras. Memanfaatkan singkong sebagai makananan pokoknya, warga mengolah menjadi rasi atau beras singkong sejak tahun 1924.
 
Konsumsi rasi sudah menjadi ajaran dari para leluluhur Kampung Adat Cireundeu. Sekeliling kampung sengaja ditanam pohon singkong, Pengelohan hingga produksi baras singkong dilakukan secara tradisonal
 
Kontributor: Yuwono Wahyu

(fru)

