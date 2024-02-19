...

Harga Beras di Jambi Meroket, Andalkan Beras dari Palembang

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 11:30 WIB
Harga beras di Pasar Tradisional Angsodui, Jambi, mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kg. Kenaikan beras ini diketahui sudah terjadi sekitar satu bulan yang lalu. 
 
Saat ini, pasokan beras Jambi berasal dari Palembang karena dari Pulau Jawa sudah tidak masuk lagi. Tidak masuknya beras ke Jambi ini, karena bencana banjir sehingga banyak petani gagal panen.
 
Akibat minimnya stok beras dan tingginya harga beras ini membuat masyarakat menjerit.
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi 
Produser: Akira AW

(fru)

