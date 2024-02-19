KPU mengungkap data anomali yang terjadi di sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.

Tercatat, dalam temuannya, terdapat 1.223 tempat pemungutan suara (TPS) yang salah menginput data perolehan suara ke dalam Sirekap. Dari 1.223 TPS yang ditemukan salah input perolehan suara di TPS ke dalam Sirekap kesalahan input data pada paslon terjadi di 822 TPS.

Reporter: Felldy Utama

(fru)

