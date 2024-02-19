Seorang siswa SMA Binus School Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Korban terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius.

Ironisnya, salah satu pelaku perundungan diduga merupakan anak dari seorang artis.

Korban telah melaporkan aksi perundungan ke Mapolres Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa beberapa saksi terkait peristiwa ini.

Kontributor: Nunung Purnomo

