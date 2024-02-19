...

KPU: Seluruh Data Sirekap Tersimpan di Server Indonesia

Reza Ramadhan, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 22:00 WIB
Anggota KPU RI, Betty Epsilon memastikan bahwa seluruh data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilu 2024 tersimpan secara aman. Adapun gangguan yangserin terjadi terhadap sistem Sirekap salah satunya disebabkan oleh gangguan DDoS atau Distributed Denial of Service.
 
Betty mengatakan KPU terus melakukan penanganan terhadap gangguan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia memastikan data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia. 
 
Reporter : Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

