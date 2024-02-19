...

Cerita Pedagang Warung Makan di Jaktim, Hanya Bisa Bertahan di Tengah Lonjakan Harga Pangan

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 19:00 WIB
A A A
Kenaiakan harga bahan pangan belakangan ini berdampak pada pedagang warung makan. Banyak pedagang masih enggan menaikan harga barang dagangannya. Hal ini untuk mempertahankan konsumen agar tidak lari. 
 
Hal ini seperti yang dilakuka Pedagang di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka memilih mengurangi keuntungannya, ketimbang harus menaikan harga dagangannya. 
 
Kenaikan bahan pangan membuat pedagang tak bisa menyisihkan keuntungan berjualan ke tabungan untuk keluarga. 
 
Reporter : Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan

