Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak terpikirkan untuk mengadakan pertemuan antara pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baginya, penyelenggaraan pemilu haris diselamatkan lebih dulu dibanding pertrmuan kedua tokoh negara itu.

Pernyataan ini sekaligus merespon pernyataan Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang telah mengamu diminta Jokowi untuk menjadi jembatan pertemuan dengan Megawati.

Hal ini disampaikan Hasto saat ditemui di Gedung TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto pun mewanti-wanti agar jangan sampai rakyat tidak percaya terhadap proses demokrasi seperti pemilu.

Sebelumnya, Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membenarkan dirinya diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, Sultan lebih memilih pasif menunggu Jokowi memintanya.

Sultan selama ini hanya menunggu karena inisiatif pertemuan itu tergantung Jokowi. Jika tidak jadi pertemuan juga tidak masalah. Menurut Sultan, inisiatif menjembatani pertemuan itu datang dari Jokowi.

