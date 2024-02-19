Sebuah kabel listrik terbakar di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jaktim, Senin (19/2). Sempat terdengar lima kali ledakan dalam insiden tersebut.

Kabel listrik yang terbakar mengeluarkan percikan listrik hingga api. Api membakar seluruh bagian kabel dan nyaris mengenai pengendara yang melintas.

Belum diketahui apa penyebab terbakarnya kabel listrik tersebut. Atas insiden ini, warga sempat menutup Jalan Raya Condet untuk sementara.

Tidak ada korban jiwa namun Jalan Raya Condet sempat mengalami kemacetan.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

