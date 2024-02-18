Sejumlah pedang dan pembeli di Pasar Puri Baru Pati mengeluh akan tingginya harga beras sejak sebulan terakhir. Harga beras kualitas biasa naik menjadi Rp14 ribu dari sebelumnya Rp12 per kg. Sementara untuk kualitas super, dari sebelumnya Rp14 ribu naik menjadi Rp17 ribu per kg.

Sedangkan untuk beras pandan wangi, sebelumnya Rp15 ribu menjadi Rp18 ribu. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena petani telat panen sehingga menyebabkan stok beras berkurang. Pemerintah diharapkan bisa segera menstabilkan harga beras agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Reporter: Lazarus Sandy

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

