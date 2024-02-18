...

Harga Beras Mahal, Pedagang dan Pembeli di Pati Mengeluh

Lazarus Sandy, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 16:00 WIB
Sejumlah pedang dan pembeli di Pasar Puri Baru Pati mengeluh akan tingginya harga beras sejak sebulan terakhir. Harga beras kualitas biasa naik menjadi Rp14 ribu dari sebelumnya Rp12 per kg. Sementara untuk kualitas super, dari sebelumnya Rp14 ribu  naik menjadi Rp17 ribu per kg.
 
Sedangkan untuk beras pandan wangi, sebelumnya Rp15 ribu  menjadi Rp18 ribu. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena petani telat panen sehingga menyebabkan stok beras berkurang. Pemerintah diharapkan bisa segera menstabilkan harga beras agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
 
Reporter: Lazarus Sandy 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

