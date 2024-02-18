Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan dilakukan pada Minggu (18/2/2024).

Kordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan disebut berlangsung selama satu jam.

Ari Dwipayana mengatakan pertemuan berdasarkan permohonan Surya Paloh. Hingga berita diturunkan belum diketahui isi pertemuan tersebut

Reporter: Danandaya Arya putra

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

