...

Jokowi Bertemu Ketua Umum Nasdem, Pihak Istana Sebut Atas Permohonan Surya Paloh

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 22:54 WIB
A A A
Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan dilakukan pada Minggu (18/2/2024).
 
Kordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan disebut berlangsung selama satu jam.
 
Ari Dwipayana mengatakan pertemuan berdasarkan permohonan Surya Paloh. Hingga berita diturunkan belum diketahui isi pertemuan tersebut
 
Reporter: Danandaya Arya putra
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

