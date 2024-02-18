...

Maling Motor di Palmerah Tertangkap dan Jadi Sasaran Amukan Massa

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 20:05 WIB
Dua orang pelaku ini nampak mondar mandir di sebuah gang di Palmerah, Jakarta Barat. Sebuah motor yang terkunci stang berhasil dibawa kabur. Namun nahas,aksi kedua pelaku ketahuan pemilik rumah. Satu orang pelaku menjadi sasaran amukan massa. Sementara satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
 
Menurut korban, aksi pencurian motornya telah terjadi dua kali di wilayah ini. Dan baru kali ini pelaku tertangkap warga. Pelaku dibawa ke polsek palmerah untuk kepentingan penyidikan. Petugas masih memburu seorang pelaku lain yang hingga kini masih buron.
 
Reporter: Miftahul Ghani
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

