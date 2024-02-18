...

Organisasi Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Gelar Unjuk Rasa di Bawaslu Besok

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 19:00 WIB
Organisasi relawan Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa. Demo akan digelar di Kantor Bawaslu RI besok. Unjuk rasa digelar untuk menentang segala kejanggalan atas Pemilu.
 
Sebelumnya, para relawan membuat sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya. Mereka menolak hasil pilpres dan juga meminta penyelenggara pemilu melakukan pemungutan suara ulang.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Berita Terkait

