Organisasi relawan Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa. Demo akan digelar di Kantor Bawaslu RI besok. Unjuk rasa digelar untuk menentang segala kejanggalan atas Pemilu.

Sebelumnya, para relawan membuat sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya. Mereka menolak hasil pilpres dan juga meminta penyelenggara pemilu melakukan pemungutan suara ulang.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News