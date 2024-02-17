...

Protes Kecurangan Pemilu, Massa Blokir Jalan Lintas Sumatra di Jambi

Sudirman, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 20:00 WIB
Ribuan massa tutup Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) Sumsel-Jambi di Musi Rawas Utara, Sabtu (17/2/2024). Aksi yang sebelumnya damai itu sempat memanas setelah massa tersulut emosi jawaban petugas PPK dan Panwascam Karang Jaya.
 
Ribuan massa ini melakukan aksi unjuk rasa protes kecurangan Pemilu 2024. Massa mendatangi Kantor Camat Karang Jaya menuntut agar suara dihitung ulang.
 
Reporter: Sudirman
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

