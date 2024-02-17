Ribuan massa tutup Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) Sumsel-Jambi di Musi Rawas Utara, Sabtu (17/2/2024). Aksi yang sebelumnya damai itu sempat memanas setelah massa tersulut emosi jawaban petugas PPK dan Panwascam Karang Jaya.

Ribuan massa ini melakukan aksi unjuk rasa protes kecurangan Pemilu 2024. Massa mendatangi Kantor Camat Karang Jaya menuntut agar suara dihitung ulang.

Reporter: Sudirman

Produser: Reza Ramadhan

