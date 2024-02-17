Inilah video viral warga diduga mempergokin kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan disalah satu TPS di Kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan. Bawaslu Sumsel yang menerima laporan langsung menurunkan tim investigasi.

Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Musi Rawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin. Tim masih mengkaji terkait kejadian tersebut. Kemungkinan besar pemungutan suara ulang di 3 TPS itu akan dilakukan usai pengkajian sekaligus pemeriksaan selesai.

Reporter: Guntur

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News