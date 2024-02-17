...

Pencoblosan Susulan di Sunter Jaya Kembali Diundur Jadi 24 Februari

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 17:00 WIB
Warga Sunter Jaya kecewa pencoblosan susulan kembali diundur 24 Februari. Sebelumnya pencoblosan susulan dijadwalkan pada Minggu (18/2/2024).
 
Sebanyak 3.500 DPT di 12 TPS masih belum menyuarakan suaranya pada pemilu 2024 kemarin. Hal ini disebabkan logistik pemilu terendam banjir. Banyak warga yang belum mendapatkan pemberitahuan soal kembali ditundanya pencoblosan hingga tanggal 24 Februari dari KPU Kota Jakarta Utara.
 
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

