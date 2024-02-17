Bawaslu Lampung Timur menyebut ada 1 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu (18/2/2024) pagi. Yakni, TPS 002 di Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur.

Hal ini dilakukan lantaran pengawas TPS mendapati kesalahan anggota KPPS yang melakukan pungutan suara lebih dari satu kali. KPU akan menggelar PSU dan Bawaslu akan melakukan pengawasan agar kejadian tak berulang

Reporter: Tinus Ristanto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News