TPS di Lampung Timur Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Besok

Tinus Ristanto, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 19:00 WIB
Bawaslu Lampung Timur menyebut ada 1 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu (18/2/2024) pagi. Yakni, TPS 002 di Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur.
 
Hal ini dilakukan lantaran pengawas TPS  mendapati kesalahan anggota KPPS yang melakukan pungutan suara lebih dari satu kali. KPU akan menggelar PSU dan Bawaslu akan melakukan pengawasan agar kejadian tak berulang
 
Reporter: Tinus Ristanto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

