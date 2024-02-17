Seorang petugas linmas bernama Suyitno (53) meninggal dunia usai bertugas di TPS. Lokasi di Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (17/2).

Ia diduga kelelahan akibat dua hari bertugas di TPS dan kurang istirahat. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak dapat tertolong.

KPU Purbalingga mengatakan akan berupaya memberi santunan kepada keluarga yang ditinggal.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

Produser: Akira AW

(fru)

