Seorang mahasiswa berinisial MF (23) di Cianjur, Jabar ditangkap polisi. Ia nekat mengedarkan narkoba jenis ganja karena terlilit utang pinjol.

Modus pelaku bertransaksi mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi. Pelaku telah melakukan aksinya tersebut sejak masa pandemi Covid-19.

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Seperti ganja kering, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah tas ganja.

Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News