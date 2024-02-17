...

Terlilit Pinjol, Mahasiswa di Cianjur Nekat Edarkan Ganja

Mochamad Andi Ichsyan, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 09:30 WIB
Seorang mahasiswa berinisial MF (23) di Cianjur, Jabar ditangkap polisi. Ia nekat mengedarkan narkoba jenis ganja karena terlilit utang pinjol.
 
Modus pelaku bertransaksi mengirim barang menggunakan jasa ekspedisi. Pelaku telah melakukan aksinya tersebut sejak masa pandemi Covid-19.
 
Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Seperti ganja kering, 1 buah timbangan elektrik dan 1 buah tas ganja.
 
Kontributor: Mochamad Andi Ichsyan
Produser: Akira AW

(fru)

