Akses Jalan ke RSUD Al Ihsan di Baleendah Bandung Terendam Banjir

Saufat Endrawan, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 07:30 WIB
Akses jalan raya dan halaman di RSUD Al Ihsan terendam banjir. Lokasi di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/2). Pergerakan warga yang datang hendak menjenguk terhadang banjir.
 
Warga harus bersusah payah untuk melintasi genangan air setinggi 50 cm. Mobil ambulans terlihat harus antre akibat akses jalan terendam banjir. Banjir ini disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. 
 
Kontributor: Saufat Endrawan 
Produser: Akira AW

