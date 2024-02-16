...

Pergeseran Logistik Pemilu di Maros, Petugas Nekat Sebrangi Sungai Berarus Deras

Wahyu Ruslan, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 23:00 WIB
Petugas TPS dibantu anggota TNI/Polri melakukan pergeseran logistik pemilu di Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Maros, Sulawesi Selatan. Pergeseran logistik pemilu dari PPS menuju Kanotr Kecamatan untuk rekapitulasi suara hasil pencoblosan pemilu 2024.
 
Petugas harus melewati medan terjan puluhan kilometer dan menembus arus sungai yang bararus deras. Berdasarkan Dinkes Pemkab Maros ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan, 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit.
 
Kontributor: Wahyu Ruslan

