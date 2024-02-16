Indikasi kecurangan Pemilu terjadi di TPS 12 Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Kecurangan pemilu terkait data sirekap KPU yang tidak sesuai dengan lembaran c hasil pengitungan suara.

Perubahan terjadi pada pasangan Prabowo- Gibran dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data pada aplikasi sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno.

Kontributor: Mahesa Apriandi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News