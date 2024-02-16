...

Polisi Lakukan Tes Kesehatan Untuk Petugas PPK dan PPS di Area Pelabuhan Tanjung Perak

Nur Syafei, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 18:44 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan tes kesehatan kepada sejumlah petugas PPK dan PPS serta pelaksana pemilu. Tes kesehatan dilakukan antisipasi banyaknya petugas PPK dan PPS serta pelaksana pemilu yang menjadi korban akibat kelelahan.
 
Tim medis melakukan sejumlah tes untuk mengetahui kesehatan petugas dan memberikan obat jika ditemukan petugas yang kelelahan. Dari hasil tes kesehatan tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan pada petugas dan semua dalam kondisi normal.
 
Kontributor: Nur Syafei 

(mhd)

