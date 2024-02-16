...

Kapolda Papua Ungkap 514 TPS di Papua Belum Mencoblos Pemilu 2024, Ada Apa?

Fredy Nuboba, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 18:00 WIB
Sebanyak 514 tps di 3 Provinsi di Papua belum melaksanakan pemungutan suara pilpres dan legislatif. Penyebab utama belum mencoblosnya TPS tersebut karena tidak adanya transportasi, cuaca buruk hingga faktor politik sistem noken. 
 
Kapolda Papua berharap hari ini semua TPS bisa melaksanakan pencoblosan sehingga proses perhitungan suara bisa segera dilakukan.
 
Kontributor: Fredy Nuboba

(mhd)

