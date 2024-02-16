Jebolnya tanggul Sungai Wulan, Demak pada Kamis (15/2/2024), berdampak pada ribuan rumah warga di 18 desa di Karanganya terendam banjir. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi perbaikan tanggul.

Jebolnya tanggul saat ini sudah 100% tertutup. Progres pekerjan saat ini masuk dalam tahap penguatan badan tanggul serta membuang debit banjir dari pemukiman ke Sungai Wulan.

Untuk itu 22 mesin pompa portable disiagakan. Akibat banjir 114 lokasi TPS terpaksa menunda pemungutan suara.

Reporter: Sukmawijaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News