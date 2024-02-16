Terekam CCTV pria dengan jaket ojol nekat melancarkan aksi begal payudara terhadap siswi SMP di Cipayung pada bulan Januari lalu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh warga pada Kamis (15/2/2024).

Murid SMP di sekitar sekolah melihat dan meneriakinya saat mengenali ciri-ciri pelaku mulai dari wajah hingga motor yang digunakan. Pelaku sempat berupaya melarikan diri namun gagal usai terjatuh.

Diduga pelaku sudah beberapa kali melancarkan aksinya terhadap siswi SMP yang tengah berjalan seorang diri. Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

