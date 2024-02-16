Beginilah proses distribusi logistik kotak suara Pemilu 2024 di Muarojambi yang dilakukan di tengah banjir. Usai melakukan rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah desa-desa terpencil logistik kotak suara langsung didistribusikan petugas melalui jalur Sungai Batanghari.

Puluhan kotak suara di empat desa didistribusikan menggunakan perahu ketek. Ini dilakukan, lantaran jalur darat yang rusak parah.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

