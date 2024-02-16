Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap faktor penyebab langkanya beras di pasaran. Yang pertama karena tingginya ongkos produksi akibat dari mahalnya harga pupuk di pasaran.

Selain itu karena faktor dampak El Nino pada tahun lalu membuat waktu tanam petani tidak sesuai jadwal sehingga panen padi menjadi mundur. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berencana akan membuka keran impor.

Beras akan diimpor dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, apabila produksi beras Indonesia pada musim panen ini mencukupi maka rencana tersebut tidak jadi dilakukan.

Reporter: Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

