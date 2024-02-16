...

Tawuran Dua Kelompok Pelajar di Flyover Pondok Kopi Kembali Terjadi

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 09:28 WIB
Dua kelompok pelajar SMA tawurandi Flyover Pondok Kopi, Jumat (16/2/2024) dinihari. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Seperti celurit, samurai hingga menggunakan benda tumpul.
 
Pengguna jalan yang ingin melintas pun sempat terhenti dengan adanya aksi tersebut. Warga takut menjadi sasaran saat hendak melintas. Atas kejadian ini sejumlah warga yang melihatnya resah. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli.
 
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

