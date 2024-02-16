Dua kelompok pelajar SMA tawurandi Flyover Pondok Kopi, Jumat (16/2/2024) dinihari. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Seperti celurit, samurai hingga menggunakan benda tumpul.

Pengguna jalan yang ingin melintas pun sempat terhenti dengan adanya aksi tersebut. Warga takut menjadi sasaran saat hendak melintas. Atas kejadian ini sejumlah warga yang melihatnya resah. Warga berharap agar pihak kepolisian lebih gencar lagi melakukan patroli.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

