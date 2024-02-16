PT KAI DAOP 1 Jakarta resmi membuka pemesanan tiket KA jarak jauh mulai Kamis (15/2/2024) untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Untuk pemesanan tiket kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI.

PT KAI mengimbau kepada calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan. Hal ini guna menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

