Hore! Tiket Kereta Mudik Lebaran Sudah Bisa Dipesan

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 09:10 WIB
PT KAI DAOP 1 Jakarta resmi membuka pemesanan tiket KA jarak jauh mulai Kamis (15/2/2024) untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024. Untuk pemesanan tiket kereta pada keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi Akses by KAI.
 
PT KAI mengimbau kepada calon penumpang untuk dapat memperhatikan syarat dan ketentuan. Hal ini guna menghindari terjadinya kesalahan pada tiket kereta yang dipesan.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Reza Ramadhan

