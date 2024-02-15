Foto komedian Alfiansyah Bustami atau akrab disapa Komeng di surat suara pemilihan anggota DPD Provinsi Jawa Barat Viral. Foto komeng yang unik di surat suara membuat dirinya unggul jauh dari calon lain hasil sementara real count KPU Jabar.

Pemasangan foto Komeng hasil kesepakatan persetujuan dari calon yang bersangkutan sehingga tidak melanggar aturan. Dengan hasil sementara yang unggul jauh, Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan dari DPD Provinsi Jawa Barat

Kontributor: Ervan David

(mhd)

