Ketua KPPS TPS 70 Rawabinangun 8, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara meninggal saat hari pencoblosan. Iyos Rusli meninggal dunia akibat kelelahan saat menjelankan tugas sebagai Ketua KPPS.

Korban sempat mengeluh sakit sebelum berangkat dan kembali ke rumah dan meminta dibelikan obat. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 3 anak dan dimakamkan di Karawang, Jawa Barat.

Kontributor: Rizki Faluvi

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News