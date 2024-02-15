Sejumlah petugas KPPS mengeluhkan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU karena perhitungan suara berbeda jauh dengan hasil yang dimunculkan sistem tersebut.

Di TPS 026, Kembangan, Jakarta Barat suara calon presiden nomor urut 2 tiba tiba melonjak dari 80 suara tiba tiba menjadi 720 suara. Petugas KPPS sistem tersebut segera diperbaiki karena sudah banyak warga pemilih yang melakukan protes.

Kontributor: Miftahul Ghani

