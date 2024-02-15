...

10 Surat Suara Hilang, TPS di Blitar Lakukan Penghitungan Ulang

Robby Ridwan, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 10:30 WIB
Sebanyak 10 surat suara DPRD Provinsi Jatim hilang di TPS 12 Tawangsari. Lokasi di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (15/2). 
 
KPU dan Bawaslu langsung melakukan investigasi terkait hal tersebut. KPU dan Bawaslu juga terpaksa harus melakukan penghitungan ulang.
 
10 Surat suara yang hilang diketahui adalah surat sisa atau tidak terpakai. KPU Blitar memastikan surat suara yang tercoblos dengan peserta yang datang sama. 
 
Kontirbutor: Robby Ridwan 
Produser: Akira AW

