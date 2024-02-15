...

Usai Rekapitulasi di Tanjung Duren Jakbar, Kotak Suara Dibawa ke Kantor Kelurahan

Miftahul Ghani, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 08:30 WIB
Sejumlah petugas KPPS telah selesai menghitung surat suara pemilu 2024, Kamis (15/2). Di TPS 057, Tanjung Duren Utara, Jakbar, Ganjar-Mahfud unggul dengan jumlah 120 suara. Sementara di TPS 058, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran imbang dengan jumlah 60-60 suara. 
 
Usai direkapitulasi, logistik pemilu dari TPS dibawa ke Kantor Kelurahan Tanjung Duren, Jakbar. Logistik pemilu yang dikumpulkan di kantor kelurahan ini akan dilakukan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing TPS. 
 
Reporter: Miftahul Ghani 
Produser: Akira AW

(fru)

