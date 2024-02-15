Sejumlah petugas KPPS telah selesai menghitung surat suara pemilu 2024, Kamis (15/2). Di TPS 057, Tanjung Duren Utara, Jakbar, Ganjar-Mahfud unggul dengan jumlah 120 suara. Sementara di TPS 058, Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran imbang dengan jumlah 60-60 suara.

Usai direkapitulasi, logistik pemilu dari TPS dibawa ke Kantor Kelurahan Tanjung Duren, Jakbar. Logistik pemilu yang dikumpulkan di kantor kelurahan ini akan dilakukan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing TPS.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

