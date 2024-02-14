...

Keluarga Anang Hermansyah Kompak Pergi ke TPS 87 Depok, Pakai Outfit Monokrom

Syifa Fauziah Ramadhani, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 13:00 WIB
Artis Anang Hermansyah bersama keluarganya nyoblos di TPS 87. Lokasi di Villa Cinere Mas, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2).  
 
Anang Hermansyah datang ke TPS bersama Ashanty dan juga Azriel. Mereka terlihat kompak memakai busana bewarna monokrom.
 
Saat menuju TPS, mereka berjalan kaki sekitar 500 meter. Momen Pemilu 2024 yang bertepatan dengan hari Valentine ini.
 
Anang mengajak masyarakat untuk memberikan cinta tidak hanya kepada keluarga tapi juga negara cara nyoblos.
 
Repoter: Syifa Fauziah Ramadhani
Produser: Akira AW

