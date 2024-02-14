Artis Anang Hermansyah bersama keluarganya nyoblos di TPS 87. Lokasi di Villa Cinere Mas, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2).

Anang Hermansyah datang ke TPS bersama Ashanty dan juga Azriel. Mereka terlihat kompak memakai busana bewarna monokrom.

Saat menuju TPS, mereka berjalan kaki sekitar 500 meter. Momen Pemilu 2024 yang bertepatan dengan hari Valentine ini.

Anang mengajak masyarakat untuk memberikan cinta tidak hanya kepada keluarga tapi juga negara cara nyoblos.

Repoter: Syifa Fauziah Ramadhani

Produser: Akira AW

(fru)

