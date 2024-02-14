TPS 60 di Kampung Cibodas,Kelurahan Utama, Cimahi menunda pencoblosan pemilu 2024, Rabu(14/2). Penundaan terjadi usai surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ada dalam kotak suara tersegel.

KPPS mendapati sebanyak 225 surat suara presiden dan wakil presiden hilang dari dalam kotak suara yang masih tersegel. Untuk jadwal pencoblosan ulang di TPS 60 akan diputusakan lebih lanjut oleh KPU.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(fru)

