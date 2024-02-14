...

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Datangi Rumah Jusuf Kalla, Ini yang Dibahas

Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 20:00 WIB
Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (14/2/2024) sore. Anies-Cak Imin juga meninggalkan kediaman JK tanpa memberikan pertanyaan kepada awak media yang menunggu.
 
Kepada awak media, JK menekankan bahwa Timnas AMIN sepakat menunggu hasil resmi dari KPU.
 
Reporter: Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo

