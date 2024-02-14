...

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 19:10 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/2) sore. Iring-iringan mobil Menteri PUPR tersebut menuju Istana Kepresidenan melalui pintu Bali.
 
Pak Bas hadir sendiri usai dilakukan pencoblosan untuk pemilu 2024. Pihak istana belum merespon terkait kehadiran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
 
Kontributor: Raka Dwi Novianto 

(fru)

