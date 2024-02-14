Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/2) sore. Iring-iringan mobil Menteri PUPR tersebut menuju Istana Kepresidenan melalui pintu Bali.
Pak Bas hadir sendiri usai dilakukan pencoblosan untuk pemilu 2024. Pihak istana belum merespon terkait kehadiran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Kontributor: Raka Dwi Novianto
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow