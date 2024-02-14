Panglima TNI dan Kapolri memastikan pelaksaan Pemilu 2024 sejauh ini berjalan aman meski terdapat sejumlah daerah yang mendapatkan kendala akibat faktor alam. Hal ini disampaikan usai melakukan pengecekan pasukan gabungan di halaman Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk menjaga stabilitas keamanan saat proses Pemilu, sebanyak 260 ribu personel gabungan TNI-Polri diterjunkan mulai dari pencoblosan hingga pasca pencoblosan. Selain itu, TNI-Polri juga akan melakukan paroli rutin selama 24 jam di seluruh Indonesia. Terutama di lokasi rawan konflik untuk menjaga keamanan hingga Pemilu berakhir.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

