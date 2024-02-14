...

Panglima TNI dan Kapolri Lakukan Pengecekan Pasukan Gabungan Pengamanan Pemilu

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 15:18 WIB
Panglima TNI dan Kapolri memastikan pelaksaan Pemilu 2024 sejauh ini berjalan aman meski terdapat sejumlah daerah yang mendapatkan kendala akibat faktor alam. Hal ini disampaikan usai melakukan pengecekan pasukan gabungan di halaman Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.
 
Untuk menjaga stabilitas keamanan saat proses Pemilu, sebanyak 260 ribu personel gabungan TNI-Polri diterjunkan mulai dari pencoblosan hingga pasca pencoblosan. Selain itu, TNI-Polri juga akan melakukan paroli rutin selama 24 jam di seluruh Indonesia. Terutama di lokasi rawan konflik untuk menjaga keamanan hingga Pemilu berakhir.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

