Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melaksanakan pencoblosan Pemilu 2024. Lokasi di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jabar, Rabu (14/2).

Menteri Basuki datang memberikan suaranya bersama keluarga sekitar pukul 12.06 WIB. Menteri Basuki juga menjelaskan dirinya merupakan Daftar Pemilih Khusus sehingga mendapati jadwal pencoblosan pada siang hari.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Akira AW

(fru)

