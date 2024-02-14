Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melaksanakan pencoblosan Pemilu 2024. Lokasi di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jabar, Rabu (14/2).
Menteri Basuki datang memberikan suaranya bersama keluarga sekitar pukul 12.06 WIB. Menteri Basuki juga menjelaskan dirinya merupakan Daftar Pemilih Khusus sehingga mendapati jadwal pencoblosan pada siang hari.
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Akira AW
