Natalia Yuli, warga RW 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen mengaku mencoblos caleg Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Ia menggunakan hak pilihnnya di tempat pemungutan suara (TPS) 067, Rabu (14/2).

Wanita berusia 48 tahun itu menyatakan, nyoblos caleg dari Partai Perindo lantaran memiliki program yang pro rakyat. Menurutnya, program tersebut memacu masyarakat untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga.

