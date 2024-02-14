...

Ini Alasan Warga Paseban Coblos Caleg Perindo di Pemilu 2024

Nur Khabibi, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 12:40 WIB
Natalia Yuli, warga RW 07, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen mengaku mencoblos caleg Partai Perindo dalam Pemilu 2024. Ia menggunakan hak pilihnnya di tempat pemungutan suara (TPS) 067, Rabu (14/2).
 
Wanita berusia 48 tahun itu menyatakan, nyoblos caleg dari Partai Perindo lantaran memiliki program yang pro rakyat. Menurutnya, program tersebut memacu masyarakat untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarga.
 
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Akira AW

(fru)

