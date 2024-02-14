Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Lokasi di TPS 053 Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (14/2). Megawati datang sekitar pukul 10.50 WIB bersama dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda.

Usai pencoblosan, Megawati menunjukkan salam metal penanda dukungan ke Ganjar-Mahfud. Megawati mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.

Reporter: Felldy Aslya

Produser: Akira AW

