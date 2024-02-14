Cawapres Mahfud MD bersama keluarganya menggunakan hak suaranya di TPS 106. Lokasi di Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY Rabu (14/2).

Kedatangannya di TPS tersebut disambut warga sekitar dengan penuh antusias. Mahfud tiba di TPS 106 sekitar pukul 08.03 WIB. Warga yang melihat Mahfud saling berteriak memanggil namanya dan mengajak swafoto.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

