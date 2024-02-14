...

Momen Mahfud MD Nyoblos di TPS 10 Maguwoharjo Yogyakarta

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 08:41 WIB
Cawapres Mahfud MD bersama keluarganya menggunakan hak suaranya di TPS 106. Lokasi di Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY Rabu (14/2).
 
Kedatangannya di TPS tersebut disambut warga sekitar dengan penuh antusias. Mahfud tiba di TPS 106 sekitar pukul 08.03 WIB. Warga yang melihat Mahfud saling berteriak memanggil namanya dan mengajak swafoto. 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira AW

(mhd)

