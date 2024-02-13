Sanghyang Kenit di Bandung Barat, Jawa Barat, memiliki daya tarik tesendiri bagi wisatawan. Suraga tersembunyi di sepanjang aliran Sungai Citarum ini menyuguhkan pemandangan bebatuan yang umurnya diperkirakan jutaan tahun.

Selain itu, wisatawan juga bisa berenang dan menyusuri gua di dalamnya. Untuk menyusuri gua, pengunjung dipandu oleh warga lokal.

Cukup merogoh kogek Rp8 ribu, wisatawan bisa menikmati destinasi wisata Sanghyang Kenit.

Kontributor: Yuwono

