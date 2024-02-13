Logistik Pemilu dibakar di Distrik Kebo dan Distrik Yagai,Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Logistik pemilu yang dibakar massa berupa kotak suara dan surat suara.

Kapolda Papua memastikan hingga H-1 pemilu seluruh daerah kondusif dan aman. Sebelumnya, warga di Distrik Baya Biru membakar kantor distrik karena kecewa panitia memindahkan TPS ke distrik lain.

Kontributor: Fredy Nuboba

